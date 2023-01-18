Политический обозреватель Хортон рассказал о «тайном плане» США в отношении России

Политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что у Соединенных Штатов есть «тайный план» в отношении России. Об этом передает РИА Новости.

«Их план состоял в поддержке повстанческого движения! Возможно, в западной части [Украины] против российских сил на востоке», – рассуждал гость эфира.

Он привел в пример конфликт в Афганистане: официальный Вашингтон «поддерживал моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена» и в результате «тогда получилось удачно обанкротить Советский Союз».

«Мы не хотим переговоров, – резюмировал Хортон. – Мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну — такова их "ползучая" задача, и она становится все шире».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.