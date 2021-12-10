Политические партии Татарстана заработали 57 млн рублей в период выборов в Госдуму РФ

Доходы политических партий Татарстана в июле, августе и сентябре 2021 года составили порядка 57 миллионов рублей, из которых 42 млн рублей поступило деньгами, еще 15 млн – имуществом. Об этом говорится в отчетах, представленных в Центризбирком РТ.

По сообщению ЦИК Татарстана, отчеты за третий квартал представили 26 региональных отделений, при этом только у 8 партий в сведениях отражено поступление и расходование средств, у оставшихся 18 региональных отделений поступлений денежных средств и имущества не имелось, расходы не осуществлялись.

«Основную часть денежных средств, перечисленных региональным отделениям составили перечисления от политических партий 79,2%. Пожертвования от юридических лиц составили 12,3%, от граждан – 1,6%. Сумма вступительных и членских взносов составила 6,9%», – отметили в ЦИК Татарстана.

На ведение уставной деятельности отделения партий потратили около 47 млн рублей. В эту сумму вошли затраты на содержание региональных отделений, которые составили 59,7%. На проведение публичных мероприятий было затрачено 13,0%. Расходы на перечисление в избирательные фонды составили 12,2%, на пропагандистскую деятельность – 7,7 %, на проведение съездов, партийных конференций – 2,2 %. Оставшуюся сумму составили другие не запрещенные законом расходы.

В Татарстане с 17 по 19 сентября прошли выборы в Госдуму РФ. «Единая Россия» победила с результатом в 79,01% голосов. КПРФ набрала 9,64% голосов избирателей, ЛДПР – 2,82%, «Справедливая Россия – За правду» - 2,69%.