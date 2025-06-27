Политические партии начали выдвижение кандидатов на выборы Раиса и депутатов

Региональные отделения политических партий начали мероприятия по выдвижению кандидатов на предстоящие выборы, которые пройдут в Единый день голосования в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, в Российской Федерации зарегистрированы 23 политические партии, из которых в республике представлены 16 региональных отделений.

По состоянию на текущий момент в ЦИК Татарстана поступили уведомления о выдвижении кандидатов на должность Раиса Республики Татарстан от партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Также свои кандидаты заявлены на дополнительных выборах депутата Государственного Совета по Мелекесскому одномандатному округу от КПРФ, ЛДПР и партии «Новые люди».

Кроме того, территориальные избирательные комиссии республики получили уведомления о выдвижении кандидатов на муниципальных выборах от партий «Единая Россия», «Новые люди» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что избирательная система региона полностью готова к приему документов от кандидатов. Он напомнил, что срок выдвижения на выборах Раиса Республики Татарстан завершается 11 июля в 18:00, на дополнительных выборах в Государственный Совет – 10 июля, а период выдвижения на муниципальных выборах составляет 30 дней с момента опубликования решения о проведении выборов.