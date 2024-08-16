«Политкухня»: Роза Гайнутдинова рассказала о значимой фигуре из своего детства - видео

Политический деятель, бизнесвумен Роза Гайнутдинова рассказала о значимой фигуре из своего детства. Своими воспоминаниями она поделилась на подкасте «Политкухня».

По ее словам, она родилась в небольшом селе Нижняя Мактама и выросла в семье электриков, где «жила в любви и изобилии». Самой значимой фигурой из своего детства Гайнутдиновой назвала Хадие абыстай. Она была учительницей отца. Гость программы вспоминает, что эта женщина, несмотря на преклонный возраст, стала вдохновением для молодежи и влюбила ее в арабский язык и Ислам. В совсем юном возрасте Хадия абыстай пригласила ее помогать в новую мечеть, где она стала ее «глазами и руками».

«Все, что сложно, — это интересно. Все, что легко, — это скучно», — поделилась философией Гайнутдинова.

Также гость подкаста рассказала, что никогда не искала легких путей и старалась найти возможности, учебу оплачивала себе сама, а свой путь начала с работы оператором базы данных в супермаркете Альметьевска, а позже выбрала стезю водителя троллейбуса.

Позже она по счастливой случайности познакомилась с командой одной из крупных компаний, где смогла себя реализовать и научиться коммуницировать с людьми. Сегодня же в рамках политического дискурса она отмечает, что в России две боли у людей: «неумение зарабатывать деньги и коммуницировать».

Проект «Татар-информа» «Политкухня» — это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики. Подкаст можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и по телеканалу ТНВ.