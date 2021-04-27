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Ру Тат
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27 апреля 2021  10:20

Полисы е-ОСАГО Страхового Дома ВСК теперь можно купить в сети Связной

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Электронный полис ОСАГО Страхового Дома ВСК теперь доступен к покупке в сети Связной. Широкая разветвленная сеть магазинов позволит автовладельцам приобрести полис в любом регионе страны.

Алгоритм покупки предельно прост, и в течение нескольких минут после оплаты цифровая страховка придет на электронную почту клиента. Активирован полис в соответствии с законодательством будет через три дня.

Помимо электронного ОСАГО в сети Связной можно оформить и другие страховые программы — для защиты новой и БУ техники, полис ДМС для иностранных граждан, страховку от последствий при укусе клеща, страховые продукты от несчастных случаев и потери дохода.

«Теперь покупка электронных полисов ОСАГО стала еще удобнее и доступнее. Интеграция с сетью Связной дает автомобилистам возможность купить полис за считанные минуты, а при возникающих вопросах проконсультироваться со специалистами в магазине буквально во всех уголках страны», — сказала заместитель генерального директора по управлению продажами ВСК Вера Гезердава.

Ранее для оформления бумажного полиса ОСАГО нужно было идти в офис страховой компании, однако с 2017 года автомобилисты могут приобрести е-ОСАГО, который полностью заменяет бумажный документ.

«Сеть Связной» — мультиканальный ритейлер федерального масштаба. На территории России открыто более 4000 магазинов в 1200 городах. 

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале FitchRatings.

Сайт — www.vsk.ru.

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