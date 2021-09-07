Полис ОСАГО в Татарстане за год подешевел на 0,6%

Средняя стоимость полиса ОСАГО в Татарстане в январе-июне составила 5 761 рубль, следует из опубликованных Банком России данных.

Годом ранее цена на полис в среднем составляла 5 795 рублей. Таким образом, за год она снизилась на 0,6%.

Всего в первом полугодии было заключено 589,4 тыс. договоров ОСАГО в Татарстане – на 1,7% больше, чем годом ранее.

Премии страховщиков по этому виду страхования выросли на 1,1% – до 3,4 млрд рублей, выплаты по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда были введены ограничения из-за коронавируса, выросли на треть – до 2,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с августа для приобретения полиса ОСАГО не нужно проходить техосмотр и предъявлять диагностическую карту. Подробнее – в материале ИА «Татар-информ».