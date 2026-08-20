Полис ОСАГО: кто вправе оформить за полцены в Татарстане
Кто может возместить 50% стоимости полиса ОСАГО в РТ
При оформлении полиса ОСАГО отдельные категории татарстанцев могут рассчитывать на возмещение части затрат. Кто может воспользоваться данной льготой – в материале «Татар-информа».
Кто может получить компенсацию
Возместить часть затрат на оформление полиса ОСАГО могут владельцы автомобилей, которым транспортное средство рекомендовано по медицинским показаниям. Такая рекомендация должна быть отражена в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА).
Право на компенсацию имеют:
- совершеннолетние граждане с инвалидностью либо их законные представители;
- родители, усыновители, опекуны или попечители детей с инвалидностью.
Размер компенсации
Государство возмещает 50% страховой премии, уплаченной по договору ОСАГО.
Сроки рассмотрения заявления
Социальный фонд России рассматривает заявление владельца полиса, а также сведения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия, в течение 5 рабочих дней.
Если для принятия решения недостаточно документов или информации, рассмотрение заявления могут приостановить максимум на 5 рабочих дней. За это время СФР направляет запросы для получения недостающих сведений.
После того как все необходимые документы и данные будут собраны, Социальный фонд принимает окончательное решение также в течение 5 рабочих дней.