Полис ОСАГО: кто вправе оформить за полцены в Татарстане

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При оформлении полиса ОСАГО отдельные категории татарстанцев могут рассчитывать на возмещение части затрат. Кто может воспользоваться данной льготой – в материале «Татар-информа».

Кто может получить компенсацию

Возместить часть затрат на оформление полиса ОСАГО могут владельцы автомобилей, которым транспортное средство рекомендовано по медицинским показаниям. Такая рекомендация должна быть отражена в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА).

Право на компенсацию имеют:

- совершеннолетние граждане с инвалидностью либо их законные представители;

- родители, усыновители, опекуны или попечители детей с инвалидностью.

Размер компенсации

Государство возмещает 50% страховой премии, уплаченной по договору ОСАГО.

Сроки рассмотрения заявления

Социальный фонд России рассматривает заявление владельца полиса, а также сведения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия, в течение 5 рабочих дней.

Если для принятия решения недостаточно документов или информации, рассмотрение заявления могут приостановить максимум на 5 рабочих дней. За это время СФР направляет запросы для получения недостающих сведений.

После того как все необходимые документы и данные будут собраны, Социальный фонд принимает окончательное решение также в течение 5 рабочих дней.