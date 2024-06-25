Полис ОСАГО исключили из перечня обязательных документов при регистрации авто

Полис ОСАГО больше не входит в перечень обязательных документов при регистрации транспортного средства. Соответствующие изменения приняла Госдума, передает ТАСС.

Нововведения касаются процедуры регистрации транспортных средств и их перерегистрации в связи со сменой владельца.

Кроме того, теперь продавцы автомобилей могут снять автомобиль с учета в ГИБДД сразу после его продажи, а не ждать десять дней, как было раньше. Если сделка была совершена через портал «Госуслуги» или заверена нотариально, бывший владелец может подать заявление о прекращении государственного учета проданного автомобиля. Если же договор был оформлен в простой письменной форме, то для снятия автомобиля с учета необходимо предоставить оригинал договора в регистрационное подразделение по истечении десяти дней после продажи.

Помимо этого, новый закон позволяет прекратить государственный учет транспортного средства по просьбе владельца, если его автомобиль был украден или угнан. Это поможет избежать необходимости предоставлять информацию об отсутствующем автомобиле в различные инстанции.