«Полина объяснит причину ареста имущества»: судебные приставы РТ внедрили бот-помощник

Сегодня в «Татар-информе» прошла пресс-конференция о новом порядке списания денежных средств со счетов должников и рассмотрении обращений граждан и организаций. Временно исполняющая обязанности заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Надежда Тарасова напомнила о недавних нововведениях в действующем законодательстве и в работе службы судебных приставов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Так, арест денежных средств на счете должника теперь происходит автоматически, сразу после того, как начинается делопроизводство. Когда срок для добровольной выплаты долга заканчивается, пристав посылает запрос на списание суммы долга со счета неплательщика.

Надежда Тарасова уточнила, что арестовывается не весь счет, а только сумма, равная сумме долга. В случае, если сумма долга превышает сумму средств на счете, должнику расплачиваться придется уже имуществом.

Так, если приставу во время его совместного рейда с сотрудниками ГИБДД попадется неплательщик и у него не окажется средств, чтобы оплатить задолженность на месте, будет арестован его автомобиль.

«Найти должника в потоке теперь не составляет труда. В этом помогает устройство “дорожный пристав”. Камера на треноге вычисляет должников и передает информацию приставу, участвующему в рейде», – поделилась Надежда Тарасова.

Надежда Тарасова рассказала, что приставы активно пользуются инструментами, которые могут автоматически доносить процессуальные документы до граждан, а также применяют цифровые боты для общения с ними.

Так, для общения с гражданами в режиме реального времени разработана и внедрена специальный бот «Полина», которая умеет распознавать речь и отвечать на вопросы.

«Бот Полина в состоянии разъяснить обращающимся причины ареста счета или имущества, объяснить, как действовать для погашения задолженности. Обратится к боту можно по номеру – 8 800 303 00 00», – рассказала Надежда Тарасова.

В каждом территориальном органе службы судебных приставов РФ есть группы телефонного обслуживания. Например, в Татарстане к приставам можно обратится по номеру: 8 843 514 92 21. Здесь консультацию проведет уже не бот, а человек.

Гражданам, зарегистрированным в Республике Татарстан, однако проживающим по какой-то причине в другом регионе, обратится в службу судебных приставов можно также набрать вышеуказанный номер, однако помимо этого, потребуется отправить письменное обращение через госуслуги и через сайт главного управления ССП Татарстана, в разделе «Приемная».

«В итоге можно обратиться лично, онлайн или письмом. Лично я рекомендую экономить время и обращатся онлайн. Если решение проблемы потребует личного приема, вас пригласят», – поделилась Надежда Тарасова.