Полина Кудерметова вышла в финал квалификационного турнира в Катаре

Фото: tennis-russia.ru

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификационного хардового турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

В первом матче Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Сайсай в двух сетах (6:1, 6:3). В финале предварительного турнира Полина сыграет с американкой Алисией Паркс.

Напомним, ранее Полина Кудерметова снялась с турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) по причине болезни. Ее заменила родная сестра Вероника Кудерметова, которая в первом туре победила соотечественницу Людмилу Самсонову (2:1), но во втором круге разгромно уступила Белинде Бенчич (0:6, 0:6).