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На главную ТИ-Спорт 7 февраля 2025 15:08

Полина Кудерметова вышла в финал квалификационного турнира в Катаре

Полина Кудерметова вышла в финал квалификационного турнира в Катаре
Фото: tennis-russia.ru

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификационного хардового турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

В первом матче Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Сайсай в двух сетах (6:1, 6:3). В финале предварительного турнира Полина сыграет с американкой Алисией Паркс.

Напомним, ранее Полина Кудерметова снялась с турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) по причине болезни. Ее заменила родная сестра Вероника Кудерметова, которая в первом туре победила соотечественницу Людмилу Самсонову (2:1), но во втором круге разгромно уступила Белинде Бенчич (0:6, 0:6).

#полина кудерметова #теннис #вероника кудерметова
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