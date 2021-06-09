Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос»

18-летняя Полина Кудерметова, младшая сестра 30-й ракетки мира Вероники Кудерметовой, вышла в четвертьфинал юниорского турнира на «Ролан Гаррос».

В матче 1/8 финала одиночного разряда Кудерметова-младшая в трех сетах обыграла 17-летнюю американскую теннисистку Мэдисон Сиг (2-1). Полина уступила первый сет (3-6), но затем уверенно выиграла два следующих (6-1, 6-2).

В парном турнире Кудерметова также выступает пока без поражений. В 1/16 финала в дуэте с чешской теннисисткой Линдой Фрухвиртовой она обыграла американскую пару Риз Брантмайер / Эльвина Калиева. Счет матча 7-6, 6-4.

Полина Кудерметова является 3-й сеяной турнира и занимает 4-ю строчку в мировом рейтинге среди теннисисток-юниорок.