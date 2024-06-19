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Спорт 19 июня 2024 16:28

Полина Кудерметова в составе сборной России взяла золото на Играх БРИКС

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Уроженка Казани Полина Кудерметова в составе сборной России стала обладательницей золотой медали командного турнира по теннису на Играх БРИКС.

В финале состязаний друг с другом встретились сборные России и Беларуси. В итоге Полина Кудерметова взяла верх над Эвелиной Ласкевич со счетом 6:2, 5:7, 7:5, а Елена Приданкина победила Дарью Хомуцианскую — 6:3, 6:0.

Стоит отметить, что на третьем месте среди женских команд разместилась сборная Индии.

Полина Кудерметова — дочь чемпиона России в составе хоккейных клубов «Ак Барс» и «Металлург» Эдуарда Кудерметова и младшая сестра другой теннисистки — Вероники Кудерметовой.

#теннис #Игры БРИКС #полина кудерметова
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