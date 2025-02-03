Российская теннисистка Полина Кудерметова снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби. По официальным данным причиной этому стала болезнь спортсменки.

Отметим, что на место Кудерметовой-младшей в сетке турнира попала ее сестра – Вероника Кудерметова. В первом круге она сыграет против Людмилы Самсоновой.

Действующей победительницей турнира в Абу-Даби является теннисистка из Казахстана – Елена Рыбакина.

Призовой фонд турнира WTA-500 в Абу-Даби составит более 1 млн долларов.