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На главную ТИ-Спорт 3 февраля 2025 14:59

Полина Кудерметова снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби

Российская теннисистка Полина Кудерметова снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби. По официальным данным причиной этому стала болезнь спортсменки.

Отметим, что на место Кудерметовой-младшей в сетке турнира попала ее сестра – Вероника Кудерметова. В первом круге она сыграет против Людмилы Самсоновой.

Действующей победительницей турнира в Абу-Даби является теннисистка из Казахстана – Елена Рыбакина.

Призовой фонд турнира WTA-500 в Абу-Даби составит более 1 млн долларов.

#полина кудерметова #теннис
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