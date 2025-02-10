Полина Кудерметова разгромно проиграла на старте WTA-1000

Фото: wtatennis.com

Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла на старте турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) соотечественнице Дарье Касаткиной (0:6, 0:6).

Игра длилась 42 минуты. На счету Кудерметовой не было ни одного эйса, а также Полина допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Касаткина же реализовала шесть брейк-пойнтов из семи, не выполнила подач навылет и допустила одну двойную ошибку.

Во втором круге Дарья Касаткина сыграет с Элиной Аванесян.

Напомним, ранее Полина не смогла пробиться в основную сетку WTA-1000, проиграв в финале квалификационного раунда американке Алисии Паркс (3:6, 2:6). Однако Кудерметова все же попала на турнир, так как Анастасия Потапова, которая изначально должна была сыграть против Касаткиной, отказалась от участия.