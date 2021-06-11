Полина Кудерметова проиграла в четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде

Татарстанская теннисистка Полина Кудерметова завершила свое выступление на юниорском турнире «Ролан Гаррос». В четвертьфинале парного разряда 18-летняя спортсменка в дуэте с чешской теннисисткой Линдой Фрухвиртовой проиграла паре Мария Бондаренко (Россия) / Амарисса Киара-Тот (Венгрия).

Матч продолжался три сета. Первый выиграла пара Кудерметова / Фрухвиртова (7-5). Вторая партия осталась за соперницами (4-6). В итоге все решилось в третьем сете, который в парных соревнованиях играется как тай-брейк до 10 очков. Решающий отрезок игры оказался упорным, но остался за парой Бондаренко / Киара-Тот (9-11).

Ранее Полина Кудерметова не смогла выйти в полуфинал в одиночном разряде на юниорском «Горан Гаррос», проиграв в 1/4 финала соотечественнице Эрике Андреевой в трех сетах (4-6, 6-1, 1-6).