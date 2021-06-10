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Ру Тат
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10 июня 2021  16:37
Тимур Касимов

Полина Кудерметова проиграла в четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос»

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18-летняя татарстанская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал юниорского турнира на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Сегодня в четвертьфинале младшая сестра 30-й ракетки мира Вероники Кудерметовой проиграла соотечественнице Эрике Андреевой в трех сетах – 4-6, 6-1, 1-6.

В полуфинале Андреева сыграет с еще одной россиянкой – Оксаной Селехметьевой. В другом полуфинале встретятся россиянка Диана Шнайдер и Линда Носкова из Чехии. Таким образом, финал юниорского «Ролан Гаррос» среди девушек может стать чисто российским.

Полина Кудерметова выбыла из борьбы за трофей в одиночном разряде, но пока продолжает выступление в парном турнире, где выступает в дуэте с чешской теннисисткой Линдой Фрухвиртовой. Они дошли уже до стадии четвертьфинала, где сыграют с парой Мария Бондаренко (Россия) / Амарисса Киара-Тот (Венгрия).

#теннис #ролан гаррос #полина кудерметова
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