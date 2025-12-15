news_header_top
Полина Кудерметова представлена под флагом Узбекистана на сайте ITF

Фото: tennis-russia.ru

На официальном портале Международной федерации тенниса (ITF) произошло изменение: уроженка Казани, теннисистка Полина Кудерметова (92-я ракетка мира) теперь представлена под флагом Узбекистана. Формального объявления о смене её спортивного гражданства не было, но изменение в базе данных часто служит первым признаком такого решения.

Таким образом, Кудерметова может пополнить ряд отечественных спортсменок, сменивших флаг. Ранее о переходе под знамёна Узбекистана сообщили Камилла Рахимова и Мария Тимофеева, а Анастасия Потапова будет выступать за Австрию.

Последним турниром для Кудерметовой в уходящем году стал WTA-125 в Анже, где она завершила борьбу во втором круге, проиграв немке Анне-Лене Фридзам.

