Полина Кнороз стала победительницей Чемпионата России со вторым результатом сезона в мире

Прыгунья с шестом Полина Кнороз стала победительницей чемпионата России в Казани в прыжках с шестом. Ее результат (4,86) стал вторым в сезоне во всех мировых соревнованиях. Россиянка уступает только американке Аманде Молл (4,91 м).

Вторую строчку на ЧР заняла Татьяна Калинина (4,55 м). Третий результат показала Ирина Михайлова (4,45), передает с Центрального стадиона корреспондент «Татар-Информа».

Кнороз стала чемпионкой России в третий раз подряд, ранее спортсменка выигрывала турниры 2023 и 2024 годов. Также в 2024 году Кнороз стала победительницей Игр БРИКС в Казани .