Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полина Гагарина, Любэ и Моя Мишель выступят на Дне нефтяника в Альметьевске
2 сентября в Альметьевске пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню нефтяника. О том, какие события пройдут на разных площадках города, рассказали в пресс-службе района.
Так, с 11 до 13 часов на улицах Гагарина и Ленина гости смогут увидеть театрализованное представление, а также парад, после чего до 21.30 состоится праздничный концерт с участием Айдара Галимова, Эльмиры Калимуллиной, Лии Шамсиной, Элвина Грея, Артура Маузер, кавер-групп Mingazov и «ВИА ХИТ» и пр. На улице Гагарина также с 12 и до 18 часов будет организована зона уличной активности «Энергия достижений».
Посмотреть на соревнования по экстремальным видам спорта и посетить мастер-классы можно будет на фестивале уличной культуры «Энергия улиц», который пройдет в Индустриальном сквере с 12 и до 18 часов. Также активности организованы на площади Дворца спорта «Юбилейны», а в городском парке им. 60-летия нефти в Татарстане состоится праздник, на котором выступят звезды татарской эстрады.
Основной точкой притяжения станет площадь возле ДК «Нефтьче». С 17 до 22 часов для жителей и гостей города будут петь Полина Гагарина, группы «Моя Мишель» и «Любэ», Раиль Арсланов и рок-группа «Рондо».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»