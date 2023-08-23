Полина Гагарина, Любэ и Моя Мишель выступят на Дне нефтяника в Альметьевске

2 сентября в Альметьевске пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню нефтяника. О том, какие события пройдут на разных площадках города, рассказали в пресс-службе района.

Так, с 11 до 13 часов на улицах Гагарина и Ленина гости смогут увидеть театрализованное представление, а также парад, после чего до 21.30 состоится праздничный концерт с участием Айдара Галимова, Эльмиры Калимуллиной, Лии Шамсиной, Элвина Грея, Артура Маузер, кавер-групп Mingazov и «ВИА ХИТ» и пр. На улице Гагарина также с 12 и до 18 часов будет организована зона уличной активности «Энергия достижений».

Посмотреть на соревнования по экстремальным видам спорта и посетить мастер-классы можно будет на фестивале уличной культуры «Энергия улиц», который пройдет в Индустриальном сквере с 12 и до 18 часов. Также активности организованы на площади Дворца спорта «Юбилейны», а в городском парке им. 60-летия нефти в Татарстане состоится праздник, на котором выступят звезды татарской эстрады.

Основной точкой притяжения станет площадь возле ДК «Нефтьче». С 17 до 22 часов для жителей и гостей города будут петь Полина Гагарина, группы «Моя Мишель» и «Любэ», Раиль Арсланов и рок-группа «Рондо».