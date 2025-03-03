Полимерные топливные баки – тренд автопрома: как в Татарстане локализовали производство

Минпромторг планирует развивать отечественную компонентную базу для автопрома с опорой на отечественные материалы, заявил в Казани глава ведомства Антон Алиханов. Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что локализации запчастей способствует продукция ТАНЕКО и предприятий СИБУРа. Как топливные баки и фары делают из полимеров — в нашем материале.





«В Татарстане 360 производителей автокомпонентов»

Минпромторг планирует развивать отечественную компонентную базу для автопрома и стимулировать производителей к применению российских материалов. Об этом накануне рассказал глава ведомства Антон Алиханов на заседании координационного совета по промышленности в Казани, посвященном созданию российской автокомпонентной базы.

«Создание полноценной отечественной компонентной базы – это ключевая задача и обязательное условие дальнейшего развития автопрома», – подчеркнул министр на заседании в МВЦ «Казань Экспо».

По словам Алиханова, из 740 позиций критической номенклатуры, которые были сформированы в 2022 году, около 330 закрыты российскими поставщиками. «По остальным компонентам сейчас идет активная работа, и мы в любом случае должны ее завершить», – сказал он.

Для этого нужно усилить межрегиональную кооперацию производителей компонентов, вовлекать в эту работу компании из новых регионов, полагает министр.

Присутствующий на заседании раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что развитию рынка автокомпонентов способствует производство автомобилей «КАМАЗ». «Сегодня в Татарстане работает 360 производителей автокомпонентов. У нас полный ряд комплектующих для высокой локализации производства. Этому способствует наличие такого крупного производителя, как ТАНЕКО, и предприятий СИБУРа – крупнейшего производителя каучуков и пластмасс. Мы увидели, что это сырье поставляется в том числе и на наши предприятия, которые поставляют комплектующие», – сказал Минниханов.

Пластиковые фары и полиэтиленовые баки

Примеры нефтехимических разработок, которые замещают иностранные аналоги, ранее привел генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин на заседании коллегии минпромторга РТ. Предприятие освоило выпуск двух марок поликарбоната для изготовления рассеивателей автомобильных фар. Рецептура обеих марок, имеющих фиолетовый оттенок, разработана казанским и московским филиалами исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб». После ухода зарубежных поставщиков «Казаньоргсинтез» заместил этими марками продукцию зарубежных производителей. Сегодня фары из этого поликарбоната производят для автомобилей Lada, ГАЗ и КАМАЗ.

Ученые СИБУРа также разработали первую в России марку полиэтилена для топливных баков, заменившую европейские аналоги. Полимерные баки уменьшают вес автомобилей на 45 кг и снижают потребление топлива на 2%.

«Мы будем стимулировать [производителей] к применению нашей химии»

В беседе с журналистами Антон Алиханов отметил несомненные перспективы применения разработок СИБУРа в автопроме. «У нас очень большая программа по [развитию] автокомпонентов, в том числе и в части химии. В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» эти [разработки] комплементарны тем темам, которые обсуждались».

По словам министра, автопроизводители проявляют интерес к разработкам, способствующим импортозамещению. «У нас есть требования 719-го постановления (постановление №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» – прим. ред.). [Индустрия производства автокомпонентов] будет развиваться и дальше, мы будем ее углублять, детализировать и стимулировать к применению нашей, отечественной химии», – заключил Алиханов.

«Конечно, есть [перспективы у этих разработок], – отметил в беседе с нашим корреспондентом генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. – Мы с СИБУРом в тесном контакте. Они разрабатывают свои составы под потребности автомобильной промышленности. Молодцы».

«В прошлом году мы поставили около 220 тыс. штук на Lada Granta»

В день коллегии Минпромторга РТ на территории «Казань Экспо» открылась выставка автопроизводителей. Присутствующий на ней директор по закупкам ПАО «СОЛЛЕРС» Николай Ходосевич рассказал нашему корреспонденту, что компания начала изготовление топливных баков из полиэтилена СИБУРа и после успешного прохождения сертификационных испытаний они будут серийно устанавливаться на автомобили. «Второй тип нашей продукции из полимеров СИБУРа – это детали интерьера и экстерьера, такие как панели приборов, бамперы и другие пластмассовые детали, которые получаются в результате компаундирования блок-сополимеров казанской компанией «Татхимпласт» и отливаются из этого материала», − отметил Ходосевич.

Собеседник издания также знаком с новой маркой поликарбоната «Казаньоргсинтеза» для производства автомобильных фар. «Мы слышали про их применение, планируем обсуждать возможность их установки с производителями фар при их освоении, в будущем, возможно, мы будем ими укомплектовывать наши автомобили». На той же выставке был размещен стенд тольяттинской компании «Дипо», которая производит полимерные баки из полимерных гранул СИБУРа. До 2022 года поставщиком сырья для «Дипо» выступал немецкий производитель полимеров INEOS Styrolution. «В 2023 году мы при поддержке Минпромторга РФ локализовали в Тольятти производство на основе полиэтилена СИБУРа, – рассказал руководитель отдела продаж компании «Дипо» Михаил Аксенов. – Поставки идут своевременно, качество не уступает INEOS».

Большая часть топливных систем уходит в «АвтоВАЗ». «Перед вами три бака для автомобиля Lada из полиэтилена, в прошлом году мы поставили около 220 тыс. штук для Lada Granta, 50 тыс. штук для Lada Largus, а это бак для новой Lada Iskra», – указал Аксенов.

Мощности «Дипо» позволяют производить 1,5 млн полимерных топливных систем в год. Однако уровень их загрузки составляет около 30%. Увеличивать объемы выпуска «Дипо» планирует за счет заказов из КНР. «Мы ждем, когда китайские производители начнут более глубокую локализацию в России, готовы предложить им нашу продукцию, – отметил он. – Производители других автомобилей также используют пластиковые топливные системы, это тренд. У пластиковых баков ряд преимуществ – они легче металлических, нет коррозии, и они крепче. Им можно придать любую форму, которая впишется в кузов».