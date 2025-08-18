Полимерные технологии: РТ ищет экономически эффективные решения для модернизации ЖКХ

Семинар, посвященный комплексному подходу к модернизации коммунальной инфраструктуры с применением инновационных полимерных материалов, прошел в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. В нем приняли участие представители водоканалов, проектных организаций, органов экспертизы, а также производители продукции из полимерного сырья.





Экономический эффект: меньше затрат, больше сетей

Формат встречи позволил объединить экспертов всей отрасли — от производителей сырья до ресурсоснабжающих организаций. Инициатива проведения подобного мероприятия стала возможной благодаря поручениям Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Участникам семинара представили результаты пилотных проектов в Менделеевске и Камских Полянах. В ходе эксперимента эксперты оценили модернизацию систем водоснабжения с применением комплексного подхода и использованием полимерных материалов. Как показал анализ, проведенный Казанским государственным архитектурно-строительным университетом (КГАСУ) и Высшей школой экономики, внедрение комплексного подхода позволяет существенно снизить стоимость жизненного цикла инженерных систем.

«К модернизации ЖКХ необходимо подходить комплексно. Эффект от его применения доказал анализ, проведенный КГАСУ и ВШЭ в Менделеевске и Камских Полянах. Но масштабные проекты требуют значительного финансирования, и одновременно поменять сети во всех населенных пунктах республики затруднительно. Поэтому мы сейчас закрываем наиболее острые проблемные моменты по принципу „здесь и сейчас“. Тем не менее стратегическое решение проблемы необходимо. В прошлом году мы начали прорабатывать вопрос создания регионального методического документа для водоканалов Татарстана, и министерство поддерживает его разработку», — отметил начальник Управления ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айрат Галлямов.

По данным СИБУРа, использование полимерных труб при замене инженерных сетей позволяет снизить капитальные затраты до 30%, а эксплуатационные расходы — до 20%. «Благодаря техническим характеристикам полимерных материалов и меньшей стоимости их содержания на жизненном цикле темпы замены водопроводных сетей могут вырасти на 35% относительно текущих показателей», — подчеркнули представители компании.

Масштаб проблемы и потенциал для экономики

Эксперты подчеркивают, что вопрос обновления сетей стоит особенно остро. «Отрасль ЖКХ сейчас далеко не в лучшем состоянии. В Татарстане протяженность сетей водоснабжения, которые нуждаются в замене, превышает 30%, по водоотведению — 40%. Утечка и неучтенный расход воды в 2024 году составили 24% от всего потребления — это очень высокий показатель. Но его можно существенно снизить. Есть примеры водоканалов, которые с применением комплексных полимерных решений снизили потери до 6–7%», — рассказал директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС России Илья Долматов.

Сегодня ежегодно в России обновляется всего около 1% сетей. Однако Министерство строительства РФ ставит задачу к 2030 году довести этот показатель до 2,5%, а к 2035 году — до 5%. По словам Долматова, применение комплексного подхода с использованием полимеров может существенно ускорить этот процесс. «Как показал опыт Камских Полян, за счет оптимизации диаметра трубы на 40% можно модернизировать на 77% больше сетей за те же деньги. Сокращение диаметра трубы оправданно, поскольку использование мощности потребления воды снижается последние двадцать лет», — пояснил эксперт.

Технологические и кадровые аспекты

На семинаре производители представили современные материалы и технологии, позволяющие повысить экономическую эффективность и надежность сетей. Среди решений — полимерные колодцы, инновационные методы восстановления железобетонных конструкций, защитные покрытия и бестраншейные способы ремонта.

«Ни для кого не секрет, что наружные сети находятся фактически в аварийном состоянии и нуждаются в постоянном ремонте. В условиях плотной городской застройки проводить замену трубопроводов открытым способом становится практически невозможно. На этом фоне большую популярность приобретают методы бестраншейных технологий, которые позволяют выполнять работы в сжатые сроки без масштабных раскопок», — отметил директор по развитию компании «Группа Полипластик Приволжье» Азат Сабитов.

При этом часть инновационных решений требует более серьезных вложений на этапе внедрения. «Полимерный колодец в два раза дороже железобетонного. Но если традиционный колодец потребует ремонта или замены через 15–17 лет, то полимерный прослужит 50. В долгосрочной перспективе это дает значительную экономию», — сказал руководитель по PR и взаимодействию с органами власти ООО «РГК» Ленар Зайнутдинов.

Региональная политика и стратегия развития

Как подчеркнули эксперты, успешность проектов зависит не только от технологий, но и от нормативной базы. «Мы давно взаимодействуем с Правительством Татарстана, научными организациями региона и ресурсоснабжающими организациями над повышением эффективности управления сектором ЖКХ. Усиление полномочий региона по формированию технической политики в области водоснабжения и водоотведения через создание регионального методического документа может стать драйвером повышения экономической и технической эффективности отрасли», — считает старший менеджер по отраслевым решениям СИБУРа Алексей Предков.

Участники отметили, что диалог между бизнесом, наукой и государственными структурами в Татарстане уже дает результаты. Такой формат позволяет выявлять слабые места и превращать их в точки роста.

Итог дискуссии

Семинар завершился обсуждением предложений, которые будут направлены на рассмотрение властям регионального и федерального уровня. Участники сошлись во мнении, что именно комплексный подход, включающий инновационные полимерные решения, способен обеспечить не только экономию бюджета, но и повышение надежности систем, снижение потерь и ускорение темпов модернизации.

«Максимальный эффект мы получаем при комплексном подходе. Он предполагает внедрение однородных синтетических материалов в различные компоненты систем водоснабжения, отопления, канализации и газоснабжения. Это отвечает высоким требованиям энергоэффективности и надежности, а также снижает затраты на эксплуатацию», — резюмировал Ленар Зайнутдинов.