Полимер своими руками: гендиректор «СИБУР Инноваций» провел урок в Казани

«Сегодня вы станете химиками: впервые сконструируете свой собственный полимер с уникальными свойствами», – с этих слов начал урок в казанском лицее Ильназ Зарипов, генеральный директор «СИБУР Инноваций». В рамках проекта «Менделеевская смена» школьники поучаствовали в интерактивной игре, увидели ИИ-Менделеева и провели химический эксперимент.





От нефтегазового сырья до материалов для космоса

Урок стал путешествием в мир нефтехимии. Амбассадоры СИБУРа вместе с маскотом компании Каталиком объяснили ученикам, что полимеры входят в состав большинства окружающих нас вещей – от чехлов для телефонов и упаковки продуктов до космических кораблей.

Школьники узнали, как из попутного нефтяного газа получают полимеры и как ученые научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» разрабатывают суперконструкционные материалы. Один из примеров – полиэфиркетонкетон, который легче металла, но сопоставим с ним по прочности. Такие материалы востребованы в авиации, космосе, медицине и при производстве сложной техники.

Ребятам также показали НейроМенделеева – образ известного ученого, оживленный с помощью искусственного интеллекта. В видеообращении он напомнил, что без нефтехимии вокруг не осталось бы ни смартфонов, ни одежды, ни лекарств.

ИИ-аватар подчеркнул, что в мире химии еще много неизведанного, а новые соединения ждут своих первооткрывателей.

Создать полимер своими руками

Самым ярким моментом урока стала практическая часть, в которой школьники примерили на себя роль молодых ученых-разработчиков.

Надев перчатки, они смешали поливинилацетат (клей ПВА) с раствором буры и магнетитом, самостоятельно создав сначала неньютоновскую жидкость, а затем полимерный композит с магнитными свойствами.

Для доктора химических наук, гендиректора научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» Ильназа Зарипова этот урок стал возможностью вернуться в школу уже в роли учителя-наставника.

«Сначала у меня было желание сказать: «Здравствуйте, меня зовут Ильназ Зарипов, и я ваш новый учитель химии». Прикоснуться к этой школьной атмосфере, поработать с ребятами очень интересно и вдохновляюще. Я увидел горящие глаза и почувствовал отдачу», – поделился он впечатлениями.

Перед проведением занятия Зарипов поставил перед собой три глобальные цели.

«Первая – показать, насколько многогранна химия и что всё, что нас окружает, – результат химических превращений. Вторая – увидеть, что такое современная школа, в каких условиях учатся дети. Третья – рассказать ребятам, что такое СИБУР: это не только заводы, но и люди, которые создают новые разработки и выпускают востребованные продукты. У нас всё получилось, и в процессе мы получили незабываемые впечатления», – резюмировал он.

«Хочется теперь провести еще один эксперимент»

Школьники ожидали обычного урока, но вместо этого получили возможность познакомиться с химией на практике.

«После этого урока у меня и правда появилось любопытство. Самым интересным был сам эксперимент. Было интересно узнать, чем занимаются люди в этой отрасли. Очень познавательно», – рассказал ученик 7З класса Равиль.

Его одноклассник Камиль признался, что формат занятия оказался неожиданным:

«Я думал, это будет обыкновенный урок, как всегда, но оказалось очень интересно. Я узнал, с чего начинается химия, провел очень интересный эксперимент. Хочется теперь провести еще один, чтобы узнать побольше о химии».

135 амбассадоров посетят 32 учебных заведения

В этом году федеральный образовательный проект СИБУРа «Менделеевская смена» стартовал в третий раз. В течение двух недель 135 амбассадоров компании посетят 30 школ Казани и два учреждения среднего профессионального образования. Участниками проекта станут 2,5 тыс. школьников и 350 студентов.

«Менделеевская смена» – часть большой образовательной программы СИБУРа, которая помогает школьникам и студентам познакомиться с современной нефтехимией и узнать о возможностях построения карьеры в отрасли.

«Работа химика очень интересная, ты создаешь что-то, что работает на всю страну, на все отрасли экономики. А начинается всё с обычного удивления, с желания открыть что-то новое и изменить нашу жизнь», – заключил Ильназ Зарипов.