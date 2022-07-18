Еще в двух городах Татарстана к 1 сентября откроются полилингвальные школы «Адымнар»

В Татарстане в этом году появятся еще две полилингвальные школы «Адымнар». Образовательные комплексы откроются 1 сентября в Альметьевске и Нижнекамске. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«В прошлом году мы открыли полилингвальную школу в Набережных Челнах. В этом году откроем школу в Альметьевске. И еще одну такую школу на 1224 места откроем в Нижнекамске», – поделился планами глава Минобрнауки.

Хадиуллин напомнил, что по инициативе Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева с 2019 года реализуется проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию» с обучением на русском, татарском и английском языках.

«Видим, что эти комплексы себя оправдали. Мы чувствуем поддержку Минтимера Шариповича как наставника, мудрого руководителя. Он держит под контролем уровень образования. В таких школах создаем языковую среду и погружаем в нее детей. Например, в каждом комплексе открываем профильные смены “Сәләт”», – подчеркнул министр.

Первые два полилингвальных образовательных комплекса в Елабуге и Казани начали работу 1 сентября 2020 года, а в сентябре 2021-го открылись школы в Актаныше и Набережных Челнах.