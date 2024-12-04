Поликлинику в Набережных Челнах отремонтировали благодаря нацпроекту

В городской поликлинике №4 Набережных Челнов закончился капитальный ремонт.

Работы были проведены по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», а также по республиканской программе капремонтов соцобъектов.

Всего было отремонтировано более трех тысяч квадратов, на которых провели общестроительные, электромонтажные, сантехнические, отделочные работы, заменили отопление, вентиляцию, слаботочные сети, а кроме того поменяли окна и двери.

В рамках «Доступной среды» провели капремонт пандусов, поручней, установили кнопки вызова, тактильный знак и санузел для инвалидов.

Всего в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения будет отремонтировано 105 медучреждений.