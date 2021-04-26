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Ру Тат
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26 апреля 2021  18:54
Эвелина Киселёва

Поликлиника Казани приглашает на бесплатное обследование жителей поселка Вознесенское

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Поликлиника № 20 Казани с 26 по 30 апреля проведет бесплатное медицинское обследование населения поселка Вознесенское. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
«Планируем привлечь минимум 80% населения, всех прикрепленных», — отметили в поликлинике в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».
Диспансеризацию совершеннолетние жители могут пройти с 8.00 до 14.00 в самой поликлинике, а флюорографию — с 9.00 до 14.00. Машина будет находиться на улице Грачиная, 50а.
В пресс-службе поликлиники рассказали агентству, что первый этап диспансеризации подразумевает расчет индекса массы тела, антропометрию, измерение внутриглазного и артериального давления, проведение ЭКГ, забор крови, а также кала на скрытую кровь, анкетирование. При необходимости специалисты поликлиники выдадут талон на более узкое обследование, к примеру на ФГДС.

диспансеризация поселок вознесение
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