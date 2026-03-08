Полиграфолог Следкома РТ: «Обмануть полиграф не получится – себя не обманешь»

Можно ли обмануть детектор лжи? Как работает полиграф и кто его боится? О своей работе в преддверии 8 Марта «Татар-информу» рассказала специалист-полиграфолог СУ СК России по Татарстану Елена Рудакова.





Елена Рудакова: «Такой формы, как экспертиза с применением полиграфа в СК теперь не существует. Сейчас мы проводим ‘’исследования с применением полиграфа’’ в рамках предварительного следствия по уголовным делам и доследственных проверок»

Работает с фигурантами тяжких и особо тяжких преступлений

«Татар-информ» встретился со старшим специалистом отдела криминалистики СУ СК России по Татарстану и председателем Женского совета при ведомстве Еленой Рудаковой в преддверии Международного женского дня. Елена – специалист-полиграфолог, кандидат психологических наук, на протяжении многих лет работает с фигурантами по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Елена Рудакова пришла в профессию совсем юной девушкой в 2003 году со студенческой скамьи, сначала работала в органах внутренних дел. По образованию она психолог.

«Тогда была экспериментальная структура – управление психологического обеспечения. Нас, девушек, туда собрала руководитель и организовала нашу работу. Моя трудовая деятельность началась в системе МВД, где я проработала 15 лет. Занимала различные должности, в том числе руководителя отделения по курированию структур аппарата министерства. В 2008 году я защитила кандидатскую диссертацию по психологии и в 2014 году прошла курсы переквалификации на специальность ‘’проведение исследований с применением полиграфа’’», – рассказала Елена Рудакова.

Полиграфологом она начала работать в 2014 году. А спустя четыре года ее, как специалиста по проведению исследований с применением полиграфа, пригласили работать в Следственный комитет.

«Мы проводили экспертизы с применением полиграфа в отношении подозреваемых, потерпевших, свидетелей – для всех категорий лиц, которые фигурируют при расследовании уголовных дел. С 2021 года экспертизы в системе Следственного комитета России были упразднены. Такой формы, как экспертиза с применением полиграфа в Следственном комитете теперь не существует. Сейчас мы проводим ‘’исследования с применением полиграфа’’ в рамках предварительного следствия по уголовным делам и доследственных проверок», – поделилась Елена Рудакова.

Работать Елене Рудаковой приходится с фигурантами по тяжким и особо тяжким преступлениям. Именно эта категория дел находится в подследственности Следственного комитета. К ним относятся преступления против половой неприкосновенности, убийства, террористические преступления.

«Любые попытки обмануть полиграф специалисты выявляют очень быстро»

«Полиграф обмануть невозможно. Полиграф – это прибор, который регистрирует физиологические изменения организма человека в ответ на предъявляемый стимул. Стимулы в нашем случае – это вопросы, видеоряды и карты местности, когда, например, речь идет о розыске пропавших без вести», – отметила Елена Рудакова.

Работа полиграфа, рассказывает специалист, основана на физиологических реакциях организма человека. Если человек физически и психически здоров, то его организм работает по всем законам физиологии.

«Любые попытки обмануть полиграф специалисты выявляют очень быстро. Сейчас, к сожалению, мы сталкиваемся с очень большим потоком попыток противодействия проведению исследований. Например, есть фармакологические попытки противодействия, попытки, связанные с применением различных психологических приемов», – рассказала Елена Рудакова.

В интернете информации о прохождении полиграфа очень много. Есть некоторые недобросовестные полиграфологи, которые на этом зарабатывают деньги. Они продают информацию о методах обмана полиграфа, а некоторые даже тренируют клиентов перед прохождением процедуры.

«Со стороны граждан это бесполезная, бессмысленная трата денег. Но, к сожалению, люди на это идут. Мы, как специалисты, которые работают по уголовным делам, имеем определенный алгоритм, направленный на выявление таких попыток противодействия. Если видим, что человек пытается обмануть, то мы предлагаем ему просто отказаться от исследования. Тогда человек либо отказывается, либо мы продолжаем работу без фальши», – рассказала старший специалист отдела криминалистики СУ СК России по РТ.

Чаще всего, говорит специалист, обмануть полиграф пытаются именно причастные к преступлению. Непричастному человеку бояться нечего, у него нет причин лгать.

«Если обследуемый не совершал преступление, у него может быть только тревога, которую в процессе взаимодействия мы снимаем. Если мы видим, что человек пришел и у него повышенный уровень тревожности, конечно, мы с ним тоже работаем. Сейчас обязательное требование, чтобы специалист-полиграфолог имел психологическое образование, в том числе для таких случаев», – отметила она.

В практике Елены Рудаковой не раз были случаи, когда человек на полиграфе неосознанно рассказывал о совершенном преступлении.

«Люди признаются: они остаются под влиянием той информации, которую сами же выдают. Беседа при проведении полиграфа проводится особым образом, это не выглядит как классический допрос у следователя. У предтестовой беседы при проведении психофизиологического исследования с использованием полиграфа есть определенные структуры. И когда человек, причастный к преступлению, проходит через них, иногда он невольно выходит к тому, что сам подтверждает свою вину», – сказала она.

По словам специалиста, прохождение полиграфа не случайно снимается на видеокамеру. Зачастую люди в ответах упоминают информацию, которую ранее утаили от следователя. Поэтому грамотная коммуникация при проведении полиграфа имеет очень большое значение относительно признания. Позже, посмотрев видеозапись, следователь видит какие-то новые аспекты по уголовному делу, например какую-то деталь, которую человек ему не сказал.

На вопрос о том, не возникало ли когда-нибудь желания проверить кого-нибудь из родственников на полиграфе, Елена ответила: «Конечно, нет».

«Взаимоотношения с родственниками и с близкими людьми должны быть построены в первую очередь на доверии. А метод полиграфа – это все-таки аспект недоверия. Я не считаю, что такие проверки родственников ведут к укреплению семьи или к улучшению отношений. Мне кажется, что это даст лишь обратный эффект», – поделилась она.

«Я желаю всем женщинам мира, весны – не только в природе, но и в сердцах»

Елена Рудакова еще и председатель Женского совета при Следственном комитете России по Татарстану. Это структура, которая существует на добровольных началах.

«Это наш актив женщин и девушек, которые трудятся и горят какими-то новыми идеями. Девушки у нас очень заряженные и активные. Основная функция Женского совета – это сплочение коллектива. Мы проводим встречи участников, взаимодействуем с различными организациями, в том числе ветеранскими, с детскими домами, работаем с подшефной спецшколой для детей с девиантным поведением в Левченко», – рассказала она.

Участники Женского совета при СК организуют спартакиады и развивают корпоративную культуру среди сотрудников.

«При работе с ветеранскими организациями, например, мы поздравляем ветеранов с праздниками, проводим в школах мероприятия, связанные с памятными датами. Для подшефных детских домов и школ мы организуем досуг. Водили ребят на экскурсию в музей, до этого на экскурсии в телекомпанию – им это очень интересно. Эта работа нужна, чтобы люди понимали, что Следственное управление – это не просто какой-то карательный орган, который только в рамках уголовных дел работает, но и то, что у нас идет работа, направленная на поддержку различных категорий людей», – отметила Елена Рудакова.

В Международный женский день председатель Женского совета поздравит жителей блокадного Ленинграда – тех, кого в годы Великой Отечественной войны эвакуировали в Татарстан.

«Они очень много вспоминают о тех тяжелых временах, много рассказывают об этом. У нас подшефная школа даже делала небольшой проект об одной из жительниц блокадного Ленинграда», – добавила Елена Рудакова.

В Международный женский день Елена Рудакова желает всем женщинам мира, женского счастья и мирного неба над головой, что, уверена она, сегодня очень актуально для жителей всей планеты.

«Самое главное для женщины – когда она спокойна за себя, спокойна за своих близких, когда в душе у нее мир. Когда в душе у женщины такое благоприятное состояние, которым она может делиться с окружающими. Желаю, чтобы весна, которой мы так радуемся, была не только в природе, но и в душах у женщин. Мне кажется, что все от этого только выиграют. Поэтому всем я желаю весеннего настроения, тепла, чтобы весна принесла обновление не только природы, но и обновление нашим прекрасным дамам, нашим прекрасным коллегам и вообще всем женщинам мира», – подытожила она.