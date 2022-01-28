«Полигон химических экспериментов»: в Менделеевске защитили проекты по обновлению музея

В 2022 году начнется масштабная реконструкция краеведческого музея Менделеевска. Накануне в ДК им. Сергея Гассара прошла стратегическая сессия, на которой определялись лучшие идеи по разработке концепции будущего музея.

Своим мнением о том, каким должен быть обновленный краеведческий музей, поделились самые активные жители Менделеевска из разных сфер деятельности. Среди них — сотрудники администрации, школьники, учителя, работники культуры, представители совета ветеранов (пенсионеров), молодежь предприятия АО «Аммоний».

К мероприятию в формате Zoom также присоединилась министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. «Менделеевский район — один из знаковых районов нашей республики. Он связан с династией купцов Ушковых, для которых Менделеевский район был их родовым гнездом. И эта история имеет колоссальный потенциал раскрытия», — поделилась министр культуры.

Руководитель района Радмир Беляев поблагодарил руководство республики за интерес к музею и поддержку.

«Хочу поблагодарить Президента нашей республики Рустама Минниханова, министра культуры РТ Ираду Аюпову за оказываемую поддержку и неподдельный интерес к развитию нашего музея и района в целом! Это очень важная и нужная поддержка для нас. Мы стоим у истоков новой истории развития музея и всего района. Мы с вами должны оставить след для наших будущих поколений», — отметил он.

Об истории и планах развития музея рассказал директор Константин Макаров. Он заметил, что люди всегда ассоциируют Менделеевск с некой «химической колонией», иногда с санаторием, связанным с Ижминводами. Однако город раскрывается для туристов совсем по-новому, когда они узнают о музее. Поэтому, по мнению Макарова, обновленный музей должен стать новой точкой притяжения для туристов, визитной карточкой города.

Площадь музея составляет около 1 тыс. квадратных метров. 300 из них не используются из-за повреждений после пожара, еще одна треть занята под служебные помещения и фондохранилище, поэтому только триста квадратов используются по прямому назначению — под экспозицию.

«Эффективность очень низкая. Мы хотим восстановить исторический облик в течение одного-двух лет. Общая стоимость проекта составит 97 миллионов рублей», — отметил Константин Макаров.

В формате мозгового штурма и деловой игры участники сессии разработали и защитили восемь интересных проектов: «Мост Гуанъюань», «Музей из будущего», «Многоцветием культур наша дружба сильна», «Менделеев-фест», «Эра прошлого — эра будущего», «Ушковское кольцо», «Полигон химических экспериментов» и «Книга памяти».

Так, например, новизна проекта «Книга памяти» заключается в цифровизации музейного пространства: как считают его разработчики, это позволит передать историческое наследие будущим поколениям. «Полигон химических экспериментов» предполагает создание под открытым небом пространства для демонстрации химических элементов и опытов посредством ярких шоу. «Химию — в широкие массы», — звучал лозунг авторов проекта. Команда «Менделеев-феста» внесла идею о создании сада Пастернака, в котором можно было бы проводить лектории, шоу, показывать театрализации и слушать чтецов.

«Каждая команда представила свои идеи, а разработчики при работе над проектом возьмут самые интересные предложения. Разработчиками выступят архитекторы из Москвы и Елабуги», — поделились с ИА «Татар-информ» в администрации района.