Полиглот Дмитрий Петров: «Нет лучше спорта для мозга, чем изучение языков»

Дмитрий Петров: «В своей жизни я изучил более ста языков»

Фото: kzn.ru

В своей лекции «Эффективные методы изучения языка» Дмитрий Петров поделился в том числе приемами, которые он применял, изучая татарский язык как иностранный. Напомним, что лингвист предлагает методику освоения языка Тукая за три месяца, им разработаны 24 урока по 20 минут в телевизионном формате, которые доступны в интернете. Также вышло пособие в печатном формате.

В блоке «Вопрос – ответ» некоторые участники семинара задавали вопросы лектору на татарском языке. Петров понял эти вопросы, при этом отвечал на них на русском, поскольку лекция шла на русском языке.

Дмитрий Петров по приглашению мэрии Казани прочитал для учителей, воспитателей и методистов лекцию об эффективных методах изучения языка Фото: kzn.ru

«Казахский стал первым моим опытом в изучении тюркских языков»

– В своей жизни я изучил более ста языков. Это не значит, что все эти языки я сейчас знаю в совершенстве, – оговорился в самом начале Дмитрий Петров. – Если с некоторыми языками я взаимодействую каждый день, а я преподаю и перевожу, то другие изучил лишь для отдельных проектов.

На канале «Культура» я вел программы, посвященные изучению разных языков – английского, французского, испанского, итальянского, немецкого, португальского, китайского и хинди. Потом разработал проекты по обучению языкам народов, проживающих в России и странах СНГ. Первым из таких проектов стал казахский язык.

Хотя Казахстан суверенное государство, там есть трудности с популяризацией национального языка. Десять лет назад [первый Президент Казахстана] Нурсултан Назарбаев пригласил меня разработать методику изучения казахского языка. Среди тюркских языков это был мой первый опыт. Изучив казахский, я составил учебник, провел курсы для казахов. После этого заинтересовался системой изучения тюркских языков. Далее разработал пособие по изучению турецкого языка. Для желающих изучить татарский язык пять лет назад на канале ТНВ сняли курсы. Также они были изданы в бумажном варианте. В прошлом году проделал подобную работу по калмыцкому языку. На этот год запланированы бурятский и якутский языки.

«Знать два-три языка для многих обычное явление, не что-то недостижимое» Фото: kzn.ru

«55 процентов жителей планеты говорят минимум на двух языках»

Когда речь заходит о знании двух-трех языков, многие думают, что для этого нужен какой-то уникальный талант, хотя 55 процентов жителей планеты говорят минимум на двух языках, а 15 процентов – на трех. То есть знать два-три языка для многих обычное явление, не что-то недостижимое. В Индии, Китае, Пакистане, практически во всех странах Африки, Латинской Америки, в половине Европы разные народы знают культуру и языки друг друга.

Иностранные языки может изучить каждый, для этого нужны лишь желание и правильная методика. Вот эти две вещи очень важны.

«Когда изучаешь язык, поддержка окружающих, дружелюбное отношение очень важны» Фото: kzn.ru

«У молодежи пропадает желание из-за излишней требовательности взрослых»

Хотя в Казахстане в школах преподают казахский язык и люди хотят его изучать, очень многие казахи не знают родного языка. Это показалось мне очень странным. Но, поработав в разных аудиториях, я понял причину. Оказывается, желающих изучить язык заранее пугают сложными терминами и правилами. Человека, который пришел получать знания, надо не пугать, а радовать, принять его как дорогого гостя.

У каждого языка по сравнению с другими есть простые и сложные стороны. Например, в английском много исключений, спряжение глаголов, орфография очень сложные, а в тюркских языках исключений практически нет и, зная корень слова, можно составлять очень много форм. В тюркских языках нет предлогов, приставок, присоединение окончаний подчиняется понятному алгоритму. В предложениях слова выстраиваются в определенном порядке. Если поймешь алгоритмы, которые занимают не больше одной страницы, то изучение языка дается легко. И русский язык, и немецкий, и другие языки в этом отношении очень сложные. Желающим изучить язык сначала надо показать легкость языка.

Когда маленький ребенок привыкает к еде, ему не дают сразу мясо, а начинают с легкоусвояемых продуктов. В изучении языка тоже надо работать по этому принципу. У меня каждая методика начинается с наиболее часто используемых глаголов. Потом к ним присоединяется около 200 слов из других частей речи. С ними можно начать составлять простые предложения. Иногда человек, даже зная тысячи слов, не может говорить на этом языке. Я за то, чтобы уже с минимальным словарным запасом начинать составлять предложения. Далее, с набором опыта, словарный запас расширяется сам собой. Главное – начать. Маленький ребенок тоже начинает говорить с того, что соединяет несколько простых слов.

В Казахстане излишняя требовательность взрослых, аксакалов приводит к тому, что у молодежи пропадает желание изучать язык. Взрослые любят говорить тем, кто не знает родной язык в совершенстве: «Чем издеваться над родным языком, лучше вообще не разговаривай на нем». В этом плане итальянцы очень толерантные. Сказал что-нибудь по-итальянски – тут же становишься своим. От этой радости хочется изучать язык еще больше. Когда изучаешь язык, поддержка окружающих, дружелюбное отношение очень важны.

Вернемся в свое детство. Когда мы только начинали говорить, произносили свои первые слова, разве наши родители не радовались этому? Никто ведь наверняка не говорил: «Неправильно. Садись, двойка!» Если бы родители так говорили, ребенок в жизни не заговорил бы. Каждый, кто изучает новый язык, независимо от возраста, бывает в положении маленького ребенка. Поэтому его надо поддержать, похвалить. С опытом приходит и совершенство.

В общем, чтобы заговорить на новом языке, не нужно разучивать тысячи слов, для начала достаточно знать несколько сотен. Когда начинаешь говорить на языке, словарный запас тоже увеличивается, это как снежный ком. Естественная методика работает так.

«Можно попробовать снять сериалы на татарском языке... Снимите 10 сериалов, хотя бы один станет успешным» Фото: kzn.ru

«Идет возрождение почти исчезнувшего ирландского языка»

В Ирландии всего 4 процента населения говорит на ирландском языке, остальные – на английском. Англичане в свое время преуспели в уничтожении ирландского. Но сейчас почти исчезнувший язык возрождается, этим занимаются преимущественно патриоты Ирландии. Там есть несколько деревень, где действует только ирландский язык и куда люди из разных уголков страны привозят детей в летний лагерь. Там настолько хорошо организованы прием, развлечения, что гости с большим желанием приезжают и в последующие годы. Дети, на два месяца погруженные в национальную среду, возвращаются со знанием родного языка.

В Ирландии придумали еще один интересный формат. Несколько поселков в пригороде Дублина объявили «территорией ирландского языка». Заходишь в бар – там обслуживают на ирландском языке, звучит ирландская музыка. Театр и другие развлекательные центры работают на ирландском. Если это кому-то не нравится, через дорогу можно отдыхать в другом поселке. Есть возможность выбора. Креативность в организации досуга в ирландском микрорайоне привлекает людей.

Вот эти два метода пробуждают большой интерес к языку.

«Якутск намного меньше Казани, там работают семь национальных театров и в них всегда аншлаг. Якуты все время придумывают новые спектакли» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Якуты сохраняют язык через национальную культуру, а у чеченцев силен фактор семьи»

В создании интереса к языку большую роль играют семья и культура. Рядом с ними административный ресурс бессилен. Приведу два примера, относящихся к России. В нашей стране есть две национальности, помимо русских, сохраняющих практически поголовное владение своим языком: это якуты и чеченцы. Якуты сохраняют язык через национальную культуру. Создаваемый ими национальный контент другим народам и не снился. У якутов сильная кинематография, их фильмы и сериалы смотрят в переводе и в других странах. Хотя Якутск намного меньше Казани, там работают семь национальных театров и в них всегда аншлаг. Якуты все время придумывают новые спектакли, новые идеи.

У чеченцев сильный фактор семьи. Хотя в 1944 году они были изгнаны со своих земель, родной язык они сохранили, а например, калмыки в изгнании его потеряли. Если сравнить судьбу двух народов, чеченцы, несмотря на дисперсное проживание, говорят на родном языке. В то же время они знают и русский язык. В Чечне знать два языка – нормальное явление.

На этих двух примерах мы увидели силу факторов семьи и культуры. Если будут присутствовать оба фактора, то язык будет развиваться и процветать.

«Мы язык изучаем не только для того, чтобы с кем-то на нем разговаривать, а в первую очередь для освоения необходимой информации» Фото: kzn.ru

«Корейский язык спасли от вымирания переводами зарубежной литературы»

Корейский входит в десятку самых популярных языков мира. Его рейтинг растет не только у нас, но и в Европе, Америке. Хотя это сравнительно небольшая страна. Откуда такая популярность корейского языка, почти исчезнувшего в годы японской оккупации? После оккупации, чтобы развивать язык, власти приложили большие усилия для перевода зарубежной, в том числе научно-популярной литературы. Таким образом народ мог знакомиться с передовой литературой на своем языке. Фактор перевода спас язык от вымирания. А ведь мы язык изучаем не только для того, чтобы с кем-то на нем разговаривать, а в первую очередь для освоения необходимой информации. К слову, русский язык тоже богат на переведенную с китайского, английского, немецкого и других языков научно-популярную литературу. Этим он интересен народам соседних стран.

Когда власти Кореи достигли сохранения языка, они приступили к более широкому его распространению. Была поставлена задача развивать поп-культуру, хотя для этого и потребовались большие расходы. За 10-15 лет это себя оправдало. Сейчас корейские сериалы, кино, шоу-бизнес популярны во всем мире. Вот это создает интерес к языку у молодежи по всему миру.

«Обычно в каждом языке есть 150-200 слов, достаточных для повседневной жизни» Фото: kzn.ru

Полезные советы изучающим языки

Для того чтобы приступить к проекту по татарскому языку, мне дали три месяца. За это время я довольно хорошо освоил язык. Начал с понимания алгоритмов словообразования, построения предложения, а также с заучивания самых часто встречающихся 200 глаголов и нескольких сотен других частей речи. Обычно в каждом языке есть 150-200 слов, достаточных для повседневной жизни. Выучить их не так сложно. С их помощью можно составлять разные комбинации. Освоив основные слова, я слушал песни, читал прессу. Чтобы понять разговорную речь, полезно читать комментарии в интернете, потому что они пишутся просто и коротко. Я часто предлагаю студентам читать комментарии.

До появления смартфонов люди держали в памяти десятки телефонных номеров, дни рождения, адреса родственников. Сейчас нет нужды их помнить. Когда физического труда стало меньше, человечество придумало спорт, потому что тело надо держать в тонусе. За последние 15-20 лет человек данную ему природой способность к мозговой деятельности передал гаджетам, а работа мозга для здоровья очень важна. Его тоже надо держать в тонусе. И для мозга нет лучше спорта, чем изучение языков.

Чем изучать язык два раза в неделю по одному часу, эффективнее тратить на это 15 минут ежедневно. Очень полезно заниматься этим регулярно. К изучению языка относится не только заучивание слов, но и прослушивание песен на иностранном языке, просмотр фильмов, чтение текстов. Учить наизусть пословицы, поговорки, стихи особенно полезно. Это давний естественный способ. Сейчас немногие его используют, но я по себе знаю, насколько это полезно. Сложенные в ритм произведения разучиваются быстрее.

В ходе семинара педагоги задавали лектору вопросы Фото: kzn.ru

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В ходе семинара педагоги задавали лектору вопросы. Один из них звучал так: «Татарские звуки трудно даются русскоязычным ученикам. Нужно ли в самом начале изучения языка акцентировать внимание на фонетике?»

Ответ: «Фонетике английского языка особое внимание уделяется только в одной стране мира – в России. Поэтому не стоит удивляться, что у нас мало тех, кто свободно говорит на английском. В других странах кто как может, так и говорит. Фонетику надо рассматривать только как этап совершенствования языка. Пока не составишь базу, совершенствовать язык не получится».

Еще один вопрос из зала: «Что нужно сделать, чтобы популяризировать татарский язык хотя бы в Татарстане? Возможно, мы где-то недорабатываем? Или уже переусердствовали?».

Ответ: «Многие языки популяризировали хорошие сериалы. Можно попробовать снять сериалы на татарском языке. Кинематография требует сравнительно небольших расходов, а эффект большой. У вас есть талантливые актеры, почему бы не попробовать? Снимите 10 сериалов, хотя бы один станет успешным».

Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод с татарского