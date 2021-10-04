Полиэтническое чудо: ТЮЗ представил первую премьеру сезона – спектакль «Северное сияние»

Казанский ТЮЗ 2 и 3 октября представил первую в этом театральном сезоне премьеру — спектакль «Северное сияние», в сюжет которого вошли сказки пяти народов Поволжья. Постановка приурочена к Году родных языков и народного единства в Татарстане и, что для ТЮЗа последних лет почти удивительно, решена классически, а не инновационно.

«Это моя первая работа на большой сцене. Наверное, чтобы экспериментировать, надо сначала в классике полностью освоиться. Даже в классической игре мне надо сначала устояться, чтобы потом начать экспериментировать. Я пока не сильна в этом, я пока боюсь экспериментировать. С началом работы над спектаклем мне дали полную свободу, попросив лишь, чтобы было весело и ярко. Но изначально это (постановка по сказкам народов — прим. Т-и) была наша идея, с которой мы подавались на грант и не знали, получится или не получится», — призналась режиссер спектакля Лилия Ахметзянова.

По сюжету, дети с учителем Лилией Петровной отправляются на поиски северного сияния. В пути под конкретные обстоятельства и ситуацию вспоминают народные сказки — башкирскую, чувашскую, марийскую, удмуртскую и татарскую. А поскольку в любом этносе и эпосе ожидание чуда — одна из основ устного творчества, в спектакле это ожидание воплощается в удивительной красоты природное явление, для средней полосы нехарактерное, — северное сияние. Если сильно верить и не сидеть на месте, действовать, идти навстречу чуду, уверена режиссер постановки, оно обязательно случится. Как было в 2015 году, когда жители нескольких регионов Поволжья действительно стали свидетелями северного сияния на своей малой родине.

«Мы долго думали, что может быть чудом для всех нас и что может быть чудом для всех народов, искали материалы, чего у нас в принципе не бывает, но вдруг случилось. Вспомнила, что такое (северное сияние в рабочей полосе России — прим. Т-и) действительно бывает, как-то внезапно я. Потом у меня подруга ездила в Мурманск и видела северное сияние, рассказывала мне о нем. То есть пришла идея, а потом еще откуда-то сами собой стали приходить слова, фразы, картинки. А подруга, вернувшись из Мурманска, к тому же сказала, что у северного сияния теперь тенденция смещения в наши края», — рассказала Лилия Ахметзянова.

Задействованы в постановке всего пять актеров, причем Нияза Зиннатуллина, который должен был исполнить роль одного из детей Азима, на премьере пришлось заменять Ярославу Кацу. Осваивать образ ребенка пришлось буквально за пару дней до премьеры. А вот Гузель Валишина роли девочки Зарины, по ее собственным словам, только и ждала.

«Я люблю дурачиться, и подобный образ всегда был внутри меня. Я всегда хотела именно это где-то применить. Когда мы прочитали сценарий, я наконец нашла, где же это будет уместно. Это я маленькая, и все искренне», — сказала она после премьеры.

Подбирая сказки для постановки, пояснила режиссер, ориентировались на то, чтобы они были интересны, актуальны и практически полезны юным зрителям. Например, они учат не бояться своих страхов, преодолевать их — быть храбрым; быть добрым, уметь уступать. А еще коллектив, создававший постановку, старался сделать ее такой, чтобы зрители ощущали себя во время спектакля внутри самой сказки. В последней сцене, когда северное сияние все же случается, создать атмосферу вовлеченности зрительного зала в действие и 3D-эффекта самого природного явления помог супер прозрачный передний занавес, на который проецируется мерцающий свет северного неба.

«У нас было много вариантов сценографии, это шестой или седьмой вариант: мы все время что-то придумывали, собирались, записывали, сочиняли. Думали, может быть, часть действия разместить внизу. Мы хотели, чтобы спектакль был мобильным, чтобы вывозить его на другие площадки. Но поняли, что подобное уже есть в ТЮЗе, и хотелось сделать что-то, чего еще не было в нашем театре. Но при этом эта сценография, которую мы можем адаптировать, даже думали, что эти ширмы посадим на колесики, если где-то в ДК не будет штанкетов. Супер (передний прозрачный занавес — прим. Т-и) как раз появился не сразу, а скорее позже: когда мы стали пускать проекцию, поняли, что это плоско, а хочется более объемно, и в какой-то момент так получилось, что артисты оказались внутри, мы пальнули свет и поняли, что это круто», — рассказала Лилия Ахметзянова.

Спектакль «Северное сияние» вошел в репертуар 89-го сезона Казанского ТЮЗа и, не исключено, что будет показываться не только на домашней сцене театра, но и сможет гастролировать.