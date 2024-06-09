Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта

Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах из-за информации о возможном теракте, сообщил портал Idnes.

Меры безопасности усилены в торговых центрах, общественном транспорте и на железнодорожных вокзалах.

Министр внутренних дел Вит Ракушан подтвердил Idnes информацию, заявив, что на данный момент у силовиков нет прямой информации о конкретной угрозе.

«Я могу подтвердить, что полиция в настоящее время принимает меры предосторожности. Однако повышенного риска для жителей Чехии нет», – заявил собеседник агентства.

Отмечается также, что полиция расследует дело о нападении за границей. Подозреваемый был задержан, но власти решили принять повышенные меры безопасности.