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Полиция Зеленодольска задержала курьера мошенников, обманувших 93-летнего дедушку
Полицейские Зеленодольска задержали 19-летнего жителя Казани, который работал курьером мошенников, обманывавших пожилых татарстанцев, сообщают в пресс-службе отдела МВД России по Зеленодольскому району.
Как выяснилось, в полицию с заявлением обратилась 73-летняя местная жительница, которая сообщила, что у ее отца похитили 400 тысяч рублей.
93-летний пенсионер рассказал, что на стационарный телефон позвонила якобы дочь, сообщила, что по ее вине произошло ДТП. Для того, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, необходимо было заплатить. Пенсионер собрал все свои сбережения, положив в конверт, передал неизвестному мужчине.
Позднее правоохранители задержали курьера. Им оказался нигде не работающий 19-летний житель Казани. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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