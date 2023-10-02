Полиция Зеленодольска задержала курьера мошенников, обманувших 93-летнего дедушку

Полицейские Зеленодольска задержали 19-летнего жителя Казани, который работал курьером мошенников, обманывавших пожилых татарстанцев, сообщают в пресс-службе отдела МВД России по Зеленодольскому району.

Как выяснилось, в полицию с заявлением обратилась 73-летняя местная жительница, которая сообщила, что у ее отца похитили 400 тысяч рублей.

93-летний пенсионер рассказал, что на стационарный телефон позвонила якобы дочь, сообщила, что по ее вине произошло ДТП. Для того, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, необходимо было заплатить. Пенсионер собрал все свои сбережения, положив в конверт, передал неизвестному мужчине.

Позднее правоохранители задержали курьера. Им оказался нигде не работающий 19-летний житель Казани. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».