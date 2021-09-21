Полиция задержала жителя РТ, который потерялся в лесу, пытаясь найти закладку наркотиков
Поздно ночью в Бугульминском районе в полицию обратился 35-летний житель Лениногорска. Он сообщил, что потерялся в лесу около одного из садовых обществ.
Когда его нашли, мужчина сразу обрадовался прибывшим стражам порядка. Однако после вопроса «Что вы делаете ночью в лесу?», он испугался и стал нервничать. Полицейские провели личный досмотр и обнаружили в кармане его куртки больше грамма наркотиков.
Мужчину доставили в отдел полиции, где он рассказал, что купил наркотики через интернет. Придя в лес, он стал искать закладку по отправленным ему координатам, однако в процессе потерялся и решил позвонить полицейским.
В полиции возбудили уголовное дело за незаконное приобретение наркотиков, задержанный находится под подпиской о невыезде.