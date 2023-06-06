Полиция задержала жителя Казани, который выращивал коноплю в квартире

Полицейские Казани задержали 27-летнего местного жителя, который хранил и культивировал наркотические вещества в своей квартире. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

В конце мая правоохранителям сообщили о том, что местный житель хранит и выращивает в своей квартире коноплю. Позднее мужчину задержали. Во время обыска полицейские изъяли в квартире молодого человека 23 растения конопли, а также трехлитровую банку с пакетами каннабиса. Кроме того, были обнаружены два пакета наркотических веществ в высушенном виде.

Проведенная экспертиза установила, что все изъятые вещества являются наркотическим средством - марихуаной общей массой 341,86 грамм.

Молодой человек рассказал, что наркотики, изготовленные из кустов каннабиса, он планировал использовать в личных целях.

В отношении него возбуждены уголовные дела за незаконное культивирование наркосодержащих растений и покушение на производство, сбыт наркотиков в крупном размере. Стоит отметить, что ранее мужчина привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время задержанного заключили под стражу.