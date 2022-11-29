Полиция задержала жительницу Казани, которая украла сумку с вещами у женщины в магазине

В воскресенье, 27 ноября, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у нее украли сумку с личными вещами и банковскими картами. Сумма ущерба составила 195 тысяч рублей. В момент пропажи сумки женщина была в одном из магазинов стройматериалов.

В короткие сроки полицейские вышли на след подозреваемой и задержали. Ею оказалась 52-летняя жительница Казани. Она созналась в содеянном и рассказала, что просто воспользовалась тем, что женщина забыла свою сумку.

На нее возбудили уголовное дело за кражу, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.