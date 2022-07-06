Полиция задержала уроженцев Грузии и Абхазии, которые украли у казанца из Porsche 1,7 млн

Накануне в полицию обратился 37-летний житель Казани, который сообщил, что из его автомобиля украли более 1,7 миллиона рублей.

Как выяснили полицейские, днем казанец заехал на своем Porsche на парковку одного из торговых центров на проспекте Ямашева. Припарковав автомобиль, он оставил внутри сумку, в которой находились более 1,3 миллиона рублей, а также 5700 долларов США.

Вернувшись обратно из ТЦ, он обнаружил, что машина была не закрыта. Увидев, что денег в салоне нет, он обратился в полицию.

Стражи порядка, изучив записи с камер видеонаблюдения, увидели, как к припаркованной иномарке подъехала «Лада» 14-й модели, из которой вышел неизвестный, забрал сумку с деньгами из Porsche и закинул ее в свою легковушку. После этого они уехали за пределы города.

Сотрудники полиции установили, что после кражи мужчины поехали в сторону Альметьевска. Совместно с Автоинспекторами, подозреваемых задержали в Бугульме. Ими оказались 39-летний уроженец Грузии и 40-летний уроженец Абхазии. Похищенные деньги у них изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.