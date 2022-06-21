Полиция задержала ростовчанина, который делал закладки с мефедроном в казанском лесу

9 июня на улице Мавлютова сотрудники ППС задержали 41-летнего мужчину, у которого в телефоне обнаружили координаты тайников с наркотиками. Задержанный – житель Ростовской области – подрабатывал закладчиком наркотиков, на момент задержания успел сделать уже 22 тайника в одной из лесопосадок Казани.

Полицейские изъяли запрещенные вещества из закладок и отправили их на экспертизу, которая установила, что это мефедрон общей массой более 115 граммов.

Возбуждено уголовное дело за попытку сбыта наркотиков. Мужчина находится под стражей, расследование дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.