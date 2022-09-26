Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из пневматики в казанском баре

В полицию сообщили о том, что в одном из баров на улице Рауиса Гареева двое молодых людей размахивают пистолетом. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что один из посетителей бара достал пневматический пистолет, чтобы показать другому. К тому же он несколько раз выстрелил в холостую, патронов у него не было.

Полицейские задержали 32-летнего и 33-летнего мужчин, изъяли у них пневматику. На них составили административные материалы за мелкое хулиганство. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как стало известно агентству, оба задержанных являются уроженцами одной из кавказских республик. Один из них решил похвастаться перед другом пневматическим пистолетом.