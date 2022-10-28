Полиция задержала казанцев, которые делали незамерзайку на заброшенной заправке

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Казани установили, что двое жителей Казани организовали незаконное производство стеклоомывайки с признаками контрафакта на одной из заброшенных заправок города. В состав жидкости входил метанол, который запрещен в свободном обороте.

Во время осмотра заправки оперативники обнаружили несколько еврокубов со спиртосодержащей жидкостью, а также более 740 пятилитровок с незамерзайкой. Общий объем найденной стеклоомывайки превысил одиннадцать тысяч литров.

Изъятые образцы жидкости в скором времени направят на экспертизу, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Организаторов производства задержали.