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Происшествия
11 января 2023  09:30
Павел Климчак

Полиция задержала казанца, который расплатился в вейп-шопе купюрой банка приколов

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Сотрудники полиции задержали ранее судимого 30-летнего казанца, подозреваемого в мошенничестве. Он признал вину и рассказал, что 4 января в вейп-шопе расплатился за товар пятитысячной купюрой банка приколов. Также он получил сдачу настоящими деньгами.

Ущерб магазину составил пять тысяч рублей. На мужчину возбудили уголовное дело за мошенничество. Он обязался возместить причиненный ущерб. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#Мошенничество
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