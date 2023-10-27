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Полиция возбудила уголовное дело на челнинца, грозившего прострелить голову незнакомцу
Полиция Нижнекамска возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством» на жителя Набережных Челнов, который угрожал прострелить голову нижнекамцу. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео, снятое на камеру домофона. На кадрах юноша размахивал пистолетом и кричал на другого парня, который, с его слов, попросил молодых людей вести себя потише.
Парень с пистолетом на просьбу обиделся и угрожал, что пристрелит оппонента, и даже совершил несколько выстрелов в пол.
Видео оказалось в распоряжении сотрудников Управления МВД России по Нижнекамскому району. В течение суток сотрудники уголовного розыска по данному факту установили и задержали злоумышленника. Им оказался 19-летний житель автограда.
Со слов челнинца, он приехал в гости к друзьям, и в тот момент, когда находился в подъезде дома № 30 по улице 30 лет Победы у него возник конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной. Юноша произвел выстрелы из пневматического пистолета. На тот момент пистолет не был заряжен и звучали лишь холостые выстрелы. В результате конфликта никто не пострадал.
Пистолет полицейскими был изъят и направлен на экспертизу в экспертно-криминалистический отдел, а молодой человек принес извинения на камеру.
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