news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 19 апреля 2024 11:13

Полиция в Челнах разыскивает мужчину за совершение тяжкого преступления

Скопировать ссылку

В Набережных Челнах возле дома 7/15 было совершено тяжкое преступление.

По подозрению в совершении противоправных действий разыскивается мужчина среднеазиатской внешности, возраст 40-45 лет, рост до 175 см, среднего телосложения, речь с акцентом.

Мужчина был одет в бейсболку светло-серого цвета с Российской символикой, спортивный костюм темного цвета с логотипом на олимпийке «Jolong».

Фото: © МВД России по РТ

Разыскиваемый мужчина может находиться в различных населенных пунктах Республики Татарстан.

Граждан, опознавших разыскиваемого или знающих его местонахождение, просим обращаться по телефонам: +79991574316, 8(8552)347073 или в ближайший отдел полиции.

#розыск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2