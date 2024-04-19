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Полиция в Челнах разыскивает мужчину за совершение тяжкого преступления
В Набережных Челнах возле дома 7/15 было совершено тяжкое преступление.
По подозрению в совершении противоправных действий разыскивается мужчина среднеазиатской внешности, возраст 40-45 лет, рост до 175 см, среднего телосложения, речь с акцентом.
Мужчина был одет в бейсболку светло-серого цвета с Российской символикой, спортивный костюм темного цвета с логотипом на олимпийке «Jolong».
Разыскиваемый мужчина может находиться в различных населенных пунктах Республики Татарстан.
Граждан, опознавших разыскиваемого или знающих его местонахождение, просим обращаться по телефонам: +79991574316, 8(8552)347073 или в ближайший отдел полиции.
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