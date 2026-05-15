Происшествия 15 мая 2026 16:44

Полиция устроила облаву на курьеров на электровелосипедах в Казани на Баумана

Курьеров, ехавших на электровелосипедах по пешеходной зоне улицы Баумана, привлекли к ответственности. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани. На нарушителей были составлены административные протоколы.

В Госавтоинспекции уточнили, что курьеры-нарушители были выявлены сотрудниками полиции, задействованными в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. После этого велосипедистов передали сотрудникам ГИБДД – для привлечения к административной ответственности.

#курьеры #улица баумана #госавтоинспекция казани
