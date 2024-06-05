Полиция Украины заявила об аресте «активов РФ» на сумму почти 940 млн долларов

Украинские власти арестовали и конфисковали активы на сумму менее 940 млн долларов, которые по данным полиции, якобы связаны с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд гривен. Все они сейчас работают на благо и нужды Украины, включая потребности вооруженных сил», — заявил в интервью «РБК-Украина» начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

Помимо прочего, ВСУ были переданы вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых и 55 легковых автомобилей, три бортовых полуприцепа, перечислил Рубель.

В марте 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский принял закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на украинской территории, по которому национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. В апреле того же года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции.