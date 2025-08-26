Полиция Стамбула ведет поиск российского пловца пропавшего во время заплыва через Босфор

Фото: Соцсети Николая Свечникова

В воскресенье, 24 августа, во время заплыва через Босфор, пропал российский пловец Николай Свечников. О местонахождении 29-летнего спортсмена пока ничего не известно.

Есть предположения, что Свечникова могло унести течением на другой берег. Возможно, его нашли, просто пока он находится без сознания, а люди могут не знать, кто он. Полиция, больницы, береговая охрана и морская служба Турции о пропаже человека в курсе.

Однако другие российские участники заплыва утверждают, что организаторы «Босфор 2025» не проявляют должной активности в поиске их соотечественника. А официально заявление о пропаже человека местная полиция сможет принять лишь по истечении 24 часов.

29-летний Николай Свечников мастер спорта и опытный пловец. Он работает тренером в данной дисциплине и даже открыл собственную школу в Москве под названием BeSwim.

Известно, что Свечников поехал в Турцию исполнить свою давнюю мечту – переплыть Босфор. Подобные межконтинентальные соревнования проводятся с 1989 года под эгидой Олимпийского комитета Турции.

В этот день перед началом соревнований прошел сильный дождь, в результате чего течение в проливе усилилось, поднялись волны и навис туман. Это значительно ухудшило видимость и спортсмены плыли дольше, чем обычно.

На месте старта соревнований медики не выявили у Свечникова никаких проблем со здоровьем. Вместе с ним покорять черноморское побережье отправились трое его подопечных, которые финишировали. С их слов, Николай стартовал одним из первых, но спустя несколько метров после старта начал отставать, а потом пропал из виду. На нем была зеленая шапочка с надписью Arena. Свечников плыл в гидрокостюме под номером 2554.