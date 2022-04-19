Полиция РТ ищет пострадавших от аферистов, которые якобы обучали финансовой грамотности

МВД по РТ ищут потерпевших от действий мошенников, которые якобы обучали финансовой грамотности и игре на биржах. По версии полицейских, аферисты действовали в республике с февраля 2017 года по октябрь 2021 года в офисах на улицах Ершова, Баумана и Парижской Коммуны.

Для официального вида они зарегистрировали три фирмы по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке «Форекс» и крипто-биржах. Было возбуждено уголовное дело по статьям за мошенничество и организацию преступной группы.

Потерпевшими по делу признаны более 80 человек, общая сумма ущерба составила более 53 миллионов рублей. Однако полицейские полагают, что злоумышленники вовлекли в свою преступную деятельность гораздо большее число татарстанцев.

Если вы пострадали от действий мошенников, обращайтесь в Главное следственное управление МВД по РТ по телефону (843) 291-26-13 либо в УЭБ и ПК МВД по Татарстану – (843) 291-39-15, 291-23-85.