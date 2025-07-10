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Происшествия 10 июля 2025 08:40

Полиция проводит проверку после жестокого избиения парня в казанском ЖК

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В соцсетях появилась информация, что ночью в казанском ЖК «Солнечный город» произошла драка. Очевидцы сообщали, что группа молодых людей избила парня до потери сознания.

На видеозаписи видно, как прохожие пытаются привести его в чувство.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, полиция проводит проверку по факту конфликта произошедшего в одном из дворов ЖК.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлено видео, на котором между мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе.

#драка
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