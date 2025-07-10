Полиция проводит проверку после жестокого избиения парня в казанском ЖК

В соцсетях появилась информация, что ночью в казанском ЖК «Солнечный город» произошла драка. Очевидцы сообщали, что группа молодых людей избила парня до потери сознания.

На видеозаписи видно, как прохожие пытаются привести его в чувство.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, полиция проводит проверку по факту конфликта произошедшего в одном из дворов ЖК.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлено видео, на котором между мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе.