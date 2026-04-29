Полиция проводит проверку после видео с мужчиной, катавшимся в лифте на Минской с ножом

Полиция Казани начала проверку после видео с мужчиной, который катался в лифте на Минской с ножом.

Ранее в соцсетях сообщали, что в одном из домов на улице Минской молодой парень уже несколько дней катается в лифте с ножом и палками в то время, когда дети идут или возвращаются со школы.

«В отделе полиции «Азино-2» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.