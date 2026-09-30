Полиция проводит проверку после того, как подростки распылили перцовку в казанца
О том, что на улице Академика Завойского в Казани двое подростков распылили перцовку в пожилого мужчину, сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, мужчина побежал за ребятами, а те повалили его и пинали.
Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, вероятным зачинщиком конфликта стал мужчина, который ударил самокат одного из ребят. После этого началась потасовка.
«В настоящее время полицейские устанавливают личности всех участников инцидента, а также выясняют полные обстоятельства произошедшего», – рассказали в МВД.