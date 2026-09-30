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Происшествия 30 сентября 2026 12:47

Полиция проводит проверку после того, как подростки распылили перцовку в казанца

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О том, что на улице Академика Завойского в Казани двое подростков распылили перцовку в пожилого мужчину, сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, мужчина побежал за ребятами, а те повалили его и пинали.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, вероятным зачинщиком конфликта стал мужчина, который ударил самокат одного из ребят. После этого началась потасовка.

«В настоящее время полицейские устанавливают личности всех участников инцидента, а также выясняют полные обстоятельства произошедшего», – рассказали в МВД.

#МВД по РТ #драка в казани
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