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Происшествия 25 сентября 2026 20:04

Полиция проводит проверку после того, как дети забрались на крыши домов в Челнах

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Полиция проводит проверку после того, как дети забрались на крыши домов в Челнах
Фото: Канал МАКС Набережные Челны Life

О том, что две группы детей забирались и гуляли на крышах жилых домов в поселке ЗЯБ, входящем в Набережные Челны, сообщили очевидцы в соцсетях. По их предположениям, для того, чтобы попасть на крыши, ребята могли сломать замки дверей.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, информация о происшествии была обнаружена во время мониторинга соцсетей. В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

#МВД по РТ #Набережные Челны #дети
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