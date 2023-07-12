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Полиция проводит проверку после стрельбы в одном из ЖК Казани
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Полиция проводит проверку после стрельбы в ЖК «Салават Купере». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на балконе одного из домов ЖК «Салават Купере» неизвестный стоит с предметом, который похож на пистолет.
«В настоящее время в отделе полиции "Юдино" Казани по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.
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